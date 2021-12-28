Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Лестер и Ливерпуль.

Двадцатый тур английской Премьер-лиги откроют своим противостоянием на Кинг Пауэр Стэдиум Лестер и Ливерпуль.

Брендан Роджерс, после поражения от Манчестер Сити (3:6), решил использовать с первых минут Кастаня и Ндиди в линии обороны, а Чаудхери и Сумаре дополнят центр поля. На острие атаки "лис" в паре с Ихеаначо сыграет Варди.

Юрген Клопп, на фоне недавнего кубкового матча (3:3, 5:4 – пен.), существенно ротировал стартовый состав, в котором стоит отметить появление Ван Дейка в защите, а также Фабиньо в центре поля.

Лестер: Шмайхель — Кастань, Амарти, Ндиди, Томас — Чаудхери, Сумаре, Дьюсбери-Холл — Мэддисон — Варди, Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Вестергор, Дэйли-Кэмпбелл, Нельсон, Тилеманс, Олбрайтон, Макэйтир, Перес, Лукман.



Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас — Хендерсон, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен — Салах, Жота, Мане.

Запасные: Келлехер, Бэк, Конате, Уильямс, Милнер, Кейта, Джонс, Фирмино.



Матч Лестер — Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.