Стали известны стартовые составы команд для поединка 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Лестер и Ливерпуль.
Вирджил Ван Дейк, Getty Images
28 декабря 2021, 21:28
Двадцатый тур английской Премьер-лиги откроют своим противостоянием на Кинг Пауэр Стэдиум Лестер и Ливерпуль.
Брендан Роджерс, после поражения от Манчестер Сити (3:6), решил использовать с первых минут Кастаня и Ндиди в линии обороны, а Чаудхери и Сумаре дополнят центр поля. На острие атаки "лис" в паре с Ихеаначо сыграет Варди.
Юрген Клопп, на фоне недавнего кубкового матча (3:3, 5:4 – пен.), существенно ротировал стартовый состав, в котором стоит отметить появление Ван Дейка в защите, а также Фабиньо в центре поля.
Лестер: Шмайхель — Кастань, Амарти, Ндиди, Томас — Чаудхери, Сумаре, Дьюсбери-Холл — Мэддисон — Варди, Ихеаначо.
Запасные: Уорд, Вестергор, Дэйли-Кэмпбелл, Нельсон, Тилеманс, Олбрайтон, Макэйтир, Перес, Лукман.
Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас — Хендерсон, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен — Салах, Жота, Мане.
Запасные: Келлехер, Бэк, Конате, Уильямс, Милнер, Кейта, Джонс, Фирмино.
Матч Лестер — Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.