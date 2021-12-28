Англия

Французский форвард не намерен присоединяться к команде Антонио Конте.

Нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе, которого связывают с возможным уходом в другой клуб в ближайшем будущем, высказался о перспективе поиграть за лондонский Тоттенхэм.

"Я уверен, что Тоттенхэм ждет что-то хорошее в этом сезоне с Антонио Конте, потому что он отличный тренер. Считаю, что их ждем хорошее будущее, но я не думаю, что буду играть за Тоттенхэм когда-нибудь в своей жизни", — приводит слова Мбаппе журналист Джонатан Вел.

Напомним, что нынешний контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. В прошлое трансферное окно француз мог присоединиться к мадридскому Реалу, однако руководство парижского гранда не захотело отпускать одного из лидеров своей команды.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.