Англия
28 декабря 2021, 23:56
Лестер сенсационно обыграл Ливерпуль
Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итог поединка 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором коллектив Юргена Клоппа потерпел второе поражение в сезоне.
28 декабря 2021, 23:56
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Лестер — Ливерпуль 1:0
Гол: Лукман, 59.
На 16-й минуте Мохамед Салах (Ливерпуль) не забил пенальти (вратарь).
Лестер: Шмайхель — Кастань, Амарти, Ндиди, Томас — Чаудхери (Тилеманс, 56), Сумаре, Дьюсбери-Холл — Мэддисон (Олбрайтон, 68) — Варди, Ихеаначо (Лукман, 56).
Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас — Хендерсон (Фирмино, 70), Фабиньо (Милнер, 64), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 56) — Салах, Жота, Мане.
Предупреждение: Матип.