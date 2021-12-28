Англия

Лестер сенсационно обыграл Ливерпуль

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итог поединка 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором коллектив Юргена Клоппа потерпел второе поражение в сезоне.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Лестер — Ливерпуль 1:0

Гол: Лукман, 59.



На 16-й минуте Мохамед Салах (Ливерпуль) не забил пенальти (вратарь).



Лестер: Шмайхель — Кастань, Амарти, Ндиди, Томас — Чаудхери (Тилеманс, 56), Сумаре, Дьюсбери-Холл — Мэддисон (Олбрайтон, 68) — Варди, Ихеаначо (Лукман, 56).



Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас — Хендерсон (Фирмино, 70), Фабиньо (Милнер, 64), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 56) — Салах, Жота, Мане.



Предупреждение: Матип.