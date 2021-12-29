Англия

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Тоттенхэм в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Саутгемптону и сыграл вничью со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед в середине первой половины игры, на что точным ударом с одиннадцатиметровой отметки ответил Кейн. К тому же, "святые" остались в меньшинстве, но дожать соперника команда Конте не смогла.

Обзор матча:

Саутгемптон — Тоттенхэм 1:1

Голы: Уорд-Проуз, 25 — Кейн, 41 (с пенальти).

Саутгемптон: Форстер — Валери, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс — С. Армстронг, Уорд-Проуз, Диалло, Перро — Лонг (Броя, 71), А. Армстронг (Редмонд, 83).

Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Дайер, Дэвис — Эмерсон (Хиль, 77), Уинкс, Хейбьерг, Регилон (Доэрти, 46) — Алли (Лукас Моура, 62) — Кейн, Сон.

Предупреждения: Уокер-Питерс, Салису, Армстронг — Регилон, Уинкс.

Удаление: Салису, 40.