Англия

В еще одной встрече Кристал Пэлас разобрался с Норвичем.

Состоялись первые поединки в рамках 20 тура английской Премьер-лиги.

В первой игре Вест Хэм в гостях одержал волевую победу над Уотфордом со счетом 4:1. Хозяева вышли вперед уже на самом старте матча, когда на пятой минуте Деннис красиво пробил с линии штрафной.

После этого команда Дэвида Мойеса прочно захватила инициативу и начала искать пути к воротам соперника. На 27 минуте Соучек воспользовался коридором в штрафную, после чего расстрелял ворота хозяев, сравняв счет в матче. Спустя две минуты Бенрахма замкнул прострел от Антонио и вывел "молотобойцев" вперед. В середине второго тайма Нобл реализовал пенальти, заработанный на ровном месте, а окончательную точку в матче поставил Влашич.

Что касается украинского вингера Андрея Ярмоленко, то он всю игру просидел на скамейке запасных.

После 19 игр Вест Хэм набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, а у Уотфорда 13 баллов и 17 строчка после 17 встреч.

Уотфорд — Вест Хэм 1:4

Голы: Бонавентуре, 5 — Соучек, 27, Бенрахма, 29, Нобл, 58 (с пенальти), Влашич, 90+2.

Уотфорд: Бахманн — Фемения (Луза, 41), Сьерральта, Кэткарт, Масина — Куцка — Кучо (Педро, 46), Тофан (Сема, 62), Сиссоко, Кинг — Бонавентуре.

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон (Масуаку, 82) — Соучек, Нобл — Боуэн, Лансини (Крал, 90), Бенрахма (Влашич, 85) — Антонио.

Предупреждение: Доусон.

Во второй игре Кристал Пэлас уверенно разобрался с приехавшим в гости Норвичем со счетом 3:0. В составе "стекольщиков" забитыми мячами отметились Эдуар, Матета и Шлупп. После 19 игр Кристал Пэлас набрал 23 очка и находится на девятом месте в чемпионате, а у Норвича 10 баллов и последняя строчка.

Кристал Пэлас — Норвич 3:0

Голы: Эдуар, 8 (с пенальти), Матета, 38, Шлупп, 42.

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Андерсен (Томкинс, 83), Гуэхи, Митчелл — Шлупп, Куяте, Хьюз (Миливоевич, 73) — Матета (Бентеке, 81), Айю, Эдуар.

Норвич: Ганн — Байрэм, Гибсон, Соренсен, Яннулис (Уильямс, 46) — Ле-Мелу, Гилмор, Маклин — Цолис (Роу, 68), Плахета (Сарджент, 81), Айда.

Предупреждения: Эдуар — Гибсон, Байрэм.

В последней встрече Саутгемптон на своем поле расписал мировую с лондонским Тоттенхэмом. Встреча закончилась со счетом 1:1. "Святые" открыли счет на 25 минуте благодаря голу в исполнении Уорд-Проуза, но в концовке тайма Салису сфолил в своей штрафной и привез пенальти в свои ворота. Приговор уверенно реализовал Кейн. Несмотря на численное преимущество команда Антонио Конте не смогла во второй раз поразить ворота хозяев и набрать три очка. После 17 игр у Тоттенхэма 30 очков и шестое место, а у Саутгемптона — 21 балл и 13 строчка.

Саутгемптон — Тоттенхэм 1:1

Голы: Уорд-Проуз, 25 — Кейн, 41 (с пенальти).

Саутгемптон: Форстер — Валери, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс — С. Армстронг, Уорд-Проуз, Диалло, Перро — Лонг (Броя, 71), А. Армстронг (Редмонд, 83).

Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Дайер, Дэвис — Эмерсон (Хиль, 77), Уинкс, Хейбьерг, Регилон (Доэрти, 46) — Алли (Лукас Моура, 62) — Кейн, Сон.

Предупреждения: Уокер-Питерс, Салису, Армстронг — Регилон, Уинкс.

Удаление: Салису, 40.