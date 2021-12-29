Англия

Вашему вниманию лучшие моменты поединка АПЛ.

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги лондонский Вест Хэм в гостевом поединке против Уотфорда умудрился пропустить быстрый гол, однако в последствии отыгрался еще по ходу первого тайма, после чего добил соперников во второй половине игры.

Обзор матча:

Уотфорд — Вест Хэм 1:4

Голы: Бонавентуре, 5 — Соучек, 27, Бенрахма, 29, Нобл, 58 (с пенальти), Влашич, 90+2.

Уотфорд: Бахманн — Фемения (Луза, 41), Сьерральта, Кэткарт, Масина — Куцка — Кучо (Педро, 46), Тофан (Сема, 62), Сиссоко, Кинг — Бонавентуре.

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон (Масуаку, 82) — Соучек, Нобл — Боуэн, Лансини (Крал, 90), Бенрахма (Влашич, 85) — Антонио.

Предупреждение: Доусон.