Англия

Антонио Конте заинтересован в полузащитнике Милана.

Уже в конце текущего сезона контракт полузащитника итальянского Милана Франка Кессье подходит к своему завершению, а поскольку стороны все никак не могут договориться о его продлении, то уже в рамках зимней трансферной кампании ивуарийский футболист может начинать вести переговоры с другими клубами о возможном трансфере.

Подобным сценарием может воспользоваться лондонский Тоттенхэм, главный тренер которого, Антонио Конте, еще времен работы в миланском Интере наблюдает за прогрессом Кессье.

"Шпоры" даже успели выступить с предложением о пятилетнем контакте для 25-летнего футболиста, условия которого на данный момент не разглашаются.

В текущем сезоне Франк провел 21 матч, за время которых отличился пятью голами и одной голевой передачей.