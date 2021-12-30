Англия

Football.ua представляет анонс матча 20-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 20-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Манчестер Юнайтед и Бернли, которое пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед — Бернли

Четверг, 30 декабря, 22:15. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Джонатан Мосс. Прямая трансляция на Setanta Sports+.

Игровая перестройка в Манчестер Юнайтед проходит далеко не так гладко, как хотелось бы болельщикам "красных дьяволов". С приходом Ральфа Рангника команда начала больше играть от обороны и менее рискованно, что было вполне прогнозируемо, учитывая совсем недавний опыт Томаса Тухеля в Челси. Это отразилось на результативности манкунианцев, однако это выглядит как вынужденная мера с целью сначала выстроить надежную игру в защите МЮ.

Осечек было просто не избежать. И если против Норвича и Кристал Пэлас футболистам Манчестер Юнайтед удалось забрать в свой актив минимальные победные результаты, то в прошлом туре с Ньюкаслом подопечным Ральфа Рангника пришлось довольствоваться только ничьей. Учитывая то, что "сороки" являются одним из аутсайдеров турнира, такой результат можно считать в какой-то мере сенсационным. Однако с учетом переходного периода этот результат является не настолько удивительным, как это может преподноситься прессой.

В предстоящем матче Манчестер Юнайтед ожидает очередной непростой вызов, хотя на бумаге "красные дьяволы" являются явными фаворитами. Бернли — такой же сверхоборонительный коллектив, как и Ньюкасл. Даже больше антифутбольный по современным тенденциям.

Но у Шона Дайча нет другого выбора, кроме как ставить в своей команде чисто британский футбол. В его распоряжении самый дешевый состав в английской Премьер-лиге, а самым интересным игроком в составе является Максвелл Корне. Тем не менее, благодаря столь оборонительному стилю Бернли неоднократно создавал проблемы даже самым явным фаворитам. Вспомнить хотя бы поединок текущего сезона против лондонского Челси, когда коллектив Томаса Тухеля остался довольствоваться лишь ничьей. А если сюда добавить еще и отсутствие физической усталости у "бордовых" (последний их матч состоялся 12 декабря) и отсутствие у Юнайтед Бруну Фернандеша, Поля Погба и Виктора Линделефа, то у Бернли и вовсе есть шансы зацепиться хотя бы за ничью.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Ральфа Рангника. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,37, тогда как потенциальный успех Бернли оценивается показателем 9,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,10.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Фернандеш, Погба, Линделеф — Барнс, Стивенс

Под вопросом: Мактоминей, Мартиаль — Корне

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