Англия

Однако, все может измениться по мере сделанных ПЦР-тестирований.

В двадцатом туре Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед предстоит сыграть в домашних стенах с Бернли.

Ральф Рангник не сможет рассчитывать как минимум на трех исполнителей в этом поединке.

Речь идет о Викторе Линделефе, который продолжает находиться на самоизоляции из-за коронавируса, Поле Погба, который не сумел восстановиться после травмы бедра и Бруно Фернандеше, который отбывает дисквалификацию за перебор желтых карточек. "Горчичник" в поединке с Ньюкаслом стал пятым для португальца в этом сезоне.

Что касается участия Мактоминея в предстоящем поединке, то о его состоянии станет известно в день игры. Напомним, футболист получил повреждение в поединке с "сороками" и покинул поле незадолго до конца матча.

В матче с Бернли ожидается появление таких исполнителей как Амад Диалло и Хуан Мата в связи с тем, что основные исполнители перегружены плотным графиком АПЛ.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Бернли состоится в четверг, 30 декабря в 22:15 по киевскому времени.