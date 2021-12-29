Англия

"Горожане" хотят предоставить шанс имеющимся исполнителям, включая воспитанников академии.

Накануне вингер Ферран Торрес официально перебрался из Манчестер Сити в каталонскую Барселону. "Горожане" заработали на продаже испанца 55 миллионов евро, не считая бонусов, однако искать ему замену действующий чемпион Англии не будет.

Как сообщает The Times, Манчестер Сити планирует предоставить больше игровой практики имеющимся исполнителям в своем составе.

В частности речь идет о 19-летнем полузащитнике Коуле Палмере, которому главный тренер Хосеп Гвардиола хочет дать больше возможностей заиграть в первой команде "горожан".

В текущем сезоне Палмер уже появлялся в составе основной команды Манчестер Сити, сыграв четыре неполных матча в АПЛ, три — в Лиге чемпионов, два — в Кубке английской лиги и один — в рамках Суперкубка Англии против Лестера.