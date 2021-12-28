Испанский форвард Манчестер Сити сменил АПЛ на Ла Лигу.
Ферран Торрес, ФК Манчестер Сити
28 декабря 2021, 15:46
Барселона на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Манчестер Сити Ферраном Торресом.
Соглашение с 21-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года, а сумма отступных составляет один миллиард евро.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 55 миллионов евро, включая возможные бонусы в размере 10 млн евро.
Презентация футболиста пройдет в понедельник, 3 января на домашнем стадионе "блаугранас" Камп Ноу.
В нынешнем сезоне Торрес провел семь поединков, в которых забил три мяча и отдал один ассист.
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