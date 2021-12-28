Испания

Испанский форвард Манчестер Сити сменил АПЛ на Ла Лигу.

Барселона на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Манчестер Сити Ферраном Торресом.

Соглашение с 21-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года, а сумма отступных составляет один миллиард евро.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 55 миллионов евро, включая возможные бонусы в размере 10 млн евро.

Презентация футболиста пройдет в понедельник, 3 января на домашнем стадионе "блаугранас" Камп Ноу.

В нынешнем сезоне Торрес провел семь поединков, в которых забил три мяча и отдал один ассист.

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