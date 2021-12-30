Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Челси в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Брайтон и упустил победу.

"Пенсионеры" открыли счет благодаря точному удару Ромелу Лукаку в середине первого тайма, на что гости ответили точным ударом Уэлбека в компенсированное к матчу время.

Обзор встречи:

Челси — Брайтон 1:1

Голы: Лукаку, 28 — Уэлбек, 90+1



Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен (Чалоба, 46), Рюдигер — Пулишич, Ковачич, Жоржиньо, Джеймс (Алонсо, 27) — Маунт, Хадсон-Одои (Канте, 66) — Лукаку.



Брайтон: Санчес — Лэмпти (Мвепу, 65), Велтман, Берн, Кукурелья — Биссума, Лаллана — Марч, Модер (Альсате, 88), Макаллистер (Уэлбек, 80) — Мопе.



Предупреждения: Рюдигер, Ковачич, Хадсон-Одои, Маунт — Биссума