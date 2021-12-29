Англия

Лондонский клуб лидировал по счету на табло большую часть матча, но пропустил в компенсированное время.

Чемпионская гонка и очередная порция поединков 20-го тура английской Премьер-лиги — этой комбинации было уделено внимание поздним вечером среды, пока футбольные болельщики завершали предпоследние приготовления к празднованию нового года. Вряд ли кто-то из игроков лондонского Челси и Брайтона сможет в полной мере разделить в семейном кругу атмосферу предстоящего праздника, однако уж точно они не отказались бы завершить календарный год добытой победой.

Поскольку Манчестер Сити свой матч против Брентфорда начинал на полчаса позже дуэли команд Томаса Тухеля и Грэма Поттера, то было очевидно, что "синим" необходимо ориентироваться исключительно на положительный исход, так как от них напрямую зависит то, будет ли дистанция до "горожан" иметь надежды на сокращение. У "чаек" амбиции куда более приземленные, поэтому даже о еврокубковой зоне они не спешат думать в этом сезоне. Брайтон в нынешней ситуации находится словно на распутье между верхней и нижней половинами турнирной таблицы, поэтому от каждой новой игры зависит его перемещение у экватора.

Очевидно, что не от хорошей жизни Томас Тухель вынужден использовать номинального правого защитника Риса Джеймса на противоположной стороне поля непосредственно в стартовом составе, и куда хуже становится настроение у немецкого специалиста, когда одного из лучших игроков текущего сезона приходится снимать с игры в результате повреждения еще до наступления перерыва между таймами. Челси потерял ключевого исполнителя на 27-й минуте, а пока все наблюдали за болезненными ощущениями в голеностопе у Риса, совершенно выпал из головы тот факт, что хозяева несколькими секундами ранее усилиями Маунта заработали угловой на правом фланге.

Собственно, Мэйсон сам его и исполнил подачей на ближний угол вратарской, где Лукаку удачно сыграл головой. Стоит отметить, что этот момент был далеко не первым на счету "синих", однако за томной игрой в пас на чужой половине они обостряли слишком редко для того, чтобы претендовать на позицию доминирующей стороны. Удар в правую штангу от Аспиликуэты еще в самом начале матча можно было бы вспомнить в этом контексте, но куда больше тревожила спина Кристенсена, который еле передвигался по полю после неудачного падения в одном из эпизодов.

На вторую половину матча Тухель датчанина уже выпускать не стал, а он очень даже был бы уместен в своей оптимальной форме, так как команда Поттера разыгралась не на шутку. Менди пришлось уже с первых минут после перерыва спасать свои ворота от ударов Биссума и Макалистера, но давление Брайтона лишь продолжило нарастать. Теперь уже Челси пришлось играть с акцентом на контратаки, и нельзя было сказать, что "пенсионерам" это удается делать успешно. Защита местами не до конца отрабатывала в своих зонах, а в атаке имели место быть моменты, похожие на выход два-в-один от Хадсона-Одои и Маунта, который Каллум запорол неточной передачей.

В итоге, для Челси все завершилось очень печально. Поттер добавил огня в атаке с помощью Уэлбека, а форвард не подвел наставника, отблагодарив за выход на поле удачным завершением навеса с левого фланга от Кукурельи. Игроки Челси и Брайтона в этот момент синхронно попадали на газон, так как сил матч съел достаточно много, но для одних эта итоговая ничья оказалась сродни победе, а другие оказались гостями на новогодней вечеринке, на которой зажигал только Манчестер Сити.

В следующем туре лондонский Челси сыграет домашний матч против Ливерпуля, а Брайтон начнет 2022 год с гостевой игры на поле Эвертона.Челси — Брайтон 1:1Лукаку, 28 — Уэлбек, 90+1Менди — Аспиликуэта, Кристенсен (Чалоба, 46), Рюдигер — Пулишич, Ковачич, Жоржиньо, Джеймс (Алонсо, 27) — Маунт, Хадсон-Одои (Канте, 66) — Лукаку.Санчес — Лэмпти (Мвепу, 65), Велтман, Берн, Кукурелья — Биссума, Лаллана — Марч, Модер (Альсате, 88), Макаллистер (Уэлбек, 80) — Мопе.Предупреждения: Рюдигер, Ковачич, Хадсон-Одои, Маунт — Биссума