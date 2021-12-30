Англия

Футболист желает вернуться на родину.

Карьера турецкого нападающего английского Эвертона Дженка Тосуна на Британских островах откровенно не задалась.

За три года, проведенные в стане "ирисок", после трансфера из турецкого Бешикташа, футболит провел 59 матчей за ливерпульский клуб и пять игр в составе Кристал Пэлас, в общей сложности забив 12 голов и отдав шесть результативных передач.

С приходом на пост главного тренера Эвертона Рафаэля Бенитеса, 30-летний исполнитель и вовсе потерял даже эпизодическое место в стартовом составе, с начала сезона проведя всего шесть минут на футбольном поле.

С учетом завершающегося в конце сезона контракта, Тосун принял решение искать себе новый клуб уже во время зимней трансферной кампании, а основным претендентом на него является хорошо знакомый игроку Бешикташ.

В случае полноценного трансфера, за Тосуна "орлы" будут вынуждены заплатить менее 2,5 млн евро, в которые его оценивает портал Transfermarkt.