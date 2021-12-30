Англия

Проблема с точки зрения конкуренции в том, что и Ливерпуль явно недобирает заветных баллов.

Команды-участницы английской Премьер-лиги с каждым последующим годом стараются поднять минимальный порог набранных баллов, необходимых для завоевания чемпионского титула.

Сделать это удается не всегда, и уж тем более тяжело подобраться к феноменальным показателям Ливерпуля в 99 очков за 38 сыгранных поединков образца сезона-2019/20. К примеру, Манчестер Сити в прошлом сезоне поднял чемпионский трофей с 86 пунктами в активе.

Однако, если верхняя планка все время передвигается претендентами на "золотые" медали, то нижнюю статистическую границу в 80 баллов за последние 20 лет не смог опустить никто.

Загвоздка в том, что в текущем сезоне лишь одна из команд имеет явные шансы на то, чтобы превзойти данный показатель, исходя из усредненного значения по количеству набранных за игру очков — Манчестер Сити, которому за 20 игр удалось добыть 50 баллов (2,5 в среднем за матч).

Позади "горожан" в турнирной таблице на отставании в восемь пунктов расположился лондонский Челси с 42 набранными очками (2,1 в среднем), а на ступень ниже, но с одной игрой в запасе, находится Ливерпуль — 41 пункт (2,16 в среднем).

Таким образом, если команда Антонио Конте продолжит в аналогичном темпе набирать необходимые ей пункты, то максимум, на который она сможет рассчитывать по итогам сезона, — те самые 80 очков, при которых ни одна из команд за последние 20 лет не смогла выиграть чемпионат.

У коллектива Юргена Клоппа шансы чуть выше — Ливерпуль может набрать 82 балла за оставшиеся 19 игр, что ранее позволяло двум из последних 20 чемпионов надевать "золотые" медали.

Исходя из соображений подобной статистики, тот же Манчестер Юнайтед совершенно не имеет шансов на чемпионский кубок, так как "потолок" команды Ральфа Рангника — 63 балла, а последний раз команда выигрывала чемпионат с таким количеством очков тогда, когда за победу в матче давали два пункта, вместо трех.