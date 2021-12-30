Англия

Стали известны составы команд на матч АПЛ.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Англии примет на своем поле Бернли.

Ральф Рангник решил выставить в стартовом состав Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани. Также отметим, что в основу вернулись Ван-Биссака и Шоу, а Байи заменил Варана.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Матич — Санчо, Кавани, Роналду, Гринвуд

Запасные: Лингард, Теллес, Фред, ван де Беек, Рашфорд, Эланга, Варан, Далот, Хендерсон

Бернли: Хеннесси — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Гудмундссон, Вествуд, Корк, МакНейл — Вуд, Леннон

Запасные: Питерс, Стивенс, Бардсли, Норрис, Томас, Выдра, Коллинс

Матч Манчестер Юнайтед — Бернли начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.