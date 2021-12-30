Англия

Встреча команд не состоится 1 января, как планировалось изначально.

Матч 21-го тура английской Премьер-лиги между Лестером и Норвичем не состоится 1 января.

Как сообщает пресс-служба Норвича, руководство АПЛ пошло им навстречу и согласилось перенести встречу из-за большого количества заразившихся коронавирусом и травмированных у "канареек". Новая дата поединка станет известна позже.

На данный момент Норвич находится на дне турнирной таблицы АПЛ, набрав 10 очков после 19 матчей. Лестер же идет на 9-й строчке, набрав 25 очков после 18 туров.

Ранее сообщалось, что АПЛ перенесла матч между Эвертоном и Ньюкаслом.