Англия

Очередной удар пандемии по календарю АПЛ.

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Эвертон на Гудисон Парк должен был принимать Ньюкасл, однако очередная волна заболеваемости COVID-19 в Европе и Великобритании в частности внесла коррективы в эти планы.

Руководство "сорок" было вынуждено запросить отсрочку в проведении поединка, так как Эдди Хау банально не мог набрать минимально допустимого количества футболистов (13 полевых + вратарь) для формирования заявки на предстоящую игру из-за COVID-19 и череды травм, которые преследуют его команду.

Как утверждает пресс-служба АПЛ, при принятии решения о переносе того или иного поединка учитывается целый ряд факторов: текущее состояние футболистов основного состава, масштабность и предполагаемые последствия вспышки COVID-19, способность футболистов качественно подготовиться к игре, риски для соперников.

Отметим, что в рамках 20-го тура национального первенства ранее уже были перенесены игры Арсенал — Вулверхэмптон и Лидс Астон — Астон Вилла.