Англия

Феерический матч Скотта Мактоминея помог "красным дьяволам" добиться победы.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Бернли. Ральф Рангник после ничейного результата в матче против Ньюкасла выпустил в старте Ван-Биссаку, Байи, Шоу, Матича, Санчо и Кавани.

С первых минут встречи команды задали довольно высокий темп игры, а Бернли усилиями Вуда дважды угрожал воротам соперника. Манчестер Юнайтед ответил на это убойным шансом Роналду - Шоу роскошной передачей вывел Криштиану один на один, но тот пробил мимо верхнего угла ворот.

Вскоре "красные дьяволы" все-таки смогли открыть счет. Роналду подрабатывал себе мяч под удар на подступах к штрафной, но первым пробил Мактоминей — точно в угол ворот. 1:0. После этого Манчестер Юнайтед немного отошел в оборону и с новыми силами ринулся в атаку, что завершилось еще одним взятием ворот - Джейжон Санчо получил мяч от Шоу на фланге, вошел в чужую штрафную и при помощи небольшого рикошета поразил угол ворот. 2:0.

Мактоминей, кажется, словил кураж и отличной передачей вывел Роналду на ударную позицию в чужой штрафной, но попытку португальца заблокировали. Несколько позже Мактоминей получил мяч на подступах к штрафной и плотно пробил в верхний угол ворот — Хеннесси выручил свою команду, но Роналду добил мяч в пустые ворота. 3:0.

Буквально в следующей же атаке Бернли смог отквитать один мяч - Аарон Леннон подхватил мяч около чужой штрафной, раскачал Магуайра и пробил точно в дальний угол ворот. 3:1. Отдыхать команды ушли при комфортном преимуществе Манчестер Юнайтед.

Команды довольно активно начали вторую половину игры, а "красные дьяволы" могли забить еще раз - Гринвуд получил мяч от Кавани в штрафной площади и плотно пробил, но Хеннесси выручил свою команду. Скотт Мактоминей, в свою очередь, продолжал стрелять издали, но Хеннесси достал мяч из-под перекладины.

Ближе к концу встречи команды немного сбавили обороты и не торопились форсировать развитие событий. В таком режиме соперники довели встречу до логического завершения. Разве что Бернли мог отквитать один мяч, когда Тарковски продавил Магуайра в борьбе за верховой мяч и пробил головой — Де Хеа был на месте.

Манчестер Юнайтед — Бернли 3:1

Голы: Мактоминей, 8, Санчо, 27, Роналду, 35 — Леннон, 38

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи (Варан, 66), Магуайр, Шоу — Мактоминей, Матич — Санчо, Кавани, Роналду, Гринвуд (Далот, 80)

Бернли: Хеннесси — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Гудмундссон, Вествуд, Корк (Стивенс, 58), МакНейл (Питерс, 84) — Вуд, Леннон (Выдра, 74)