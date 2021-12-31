Англия

Англичанин получил разрыв подколенного сухожилия, из-за которого будет отсутствовать определенное время.

Крайний защитник лондонского Челси Рис Джеймс получил травму, из-за которой он остался без футбола на неопределенный срок. Об этом сообщает журналист football.london Адам Ньюсон.

По информации источника, у 22-летнего англичанина диагностировали разрыв подколенного сухожилия, ввиду чего его участие в предстоящем матче АПЛ против Ливерпуля полностью исключено.

Учитывая травму Бена Чилвелла, в обойме команды Томаса Тухеля остался единственный здоровый номинальный крайний защитник — Маркос Алонсо. Также теоретически эту позицию может закрыть центрбек Сезар Аспиликуэта или кто-то из футбольной академии "синих".

Напомним, поединок Челси — Ливерпуль состоится в воскресенье, второго января, в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.