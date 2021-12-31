Англия

Кипер поздравил бывшего тренера с юбилеем.

Бывший вратарь Манчестер Юнайтед Эдвин Ван дер Сар поздравил своего экс-тренера по МЮ сэра Алекса Фергюсона, который 31 декабря отмечает свой 80 день рождения.

"С днем рождения, босс. Спасибо за возможность, которую ты мне предоставил в 34 года.

Тяжелая работа и преданность делу всегда окупаются, о чем вы часто говорили, и это то, что мы сделали для вас как команда!

Приятного дня, всего наилучшего в Новом году", — написал Ван дер Сар в своем twitter-аккаунте.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.