Англия

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал предстоящую игру против Вулверхэмптона.

В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед проведет домашний поединок против Вулверхэмптона, которому не проигрывает уже почти три года.

За несколько дней до предстоящей дуэли исполняющий обязанности главного тренера "Красных дьяволов" Ральф Рангник рассказал о состоянии своей команды.

"Важно, чтобы Эдинсон Кавани и Криштиану Роналду были в строю перед предстоящей игрой. Тот футбол, который они показали вместе с Джейдоном Санчо и Мэйсоном Гринвудом в матче против Бернли, был выдающимся. Четверке в атаке пришлось проделать очень много черновой работы для того, чтобы соперник держался подальше от нашей штрафной.

Играя по такой схеме, как делаем мы, необходимо, чтобы каждый игрок в равной степени играл как на атаку, так и на оборону. Посмотрим, из кого в итоге придется формировать стартовый состав. У нас еще есть Бруну Фернандеш и другие футболисты, поэтому вариантов для выбора более чем достаточно.

Также, я надеюсь, что Виктор Линделеф сможет вернуться как можно быстрее. Если все будет хорошо и следующий тест на COVID-19 будет отрицательным, то он сможет вновь работать в коллективе. Симптомов у него нет, поэтому я не думаю, что с этим могут возникнуть проблемы.

Что касается Рафаэля Варана, то мы в последний раз рискнули сыграть с ним в старте на фоне мышечного повреждения, после чего он вылетел на несколько недель. Вновь на эти грабли мы наступать не будем. Именно поэтому он был на скамейке в игре против Бернли.

К слову, спасибо Эрику Байи, который сумел ненадолго вернуться из Испании, где проводит работу со своей сборной в подготовке к Кубку африканских наций, и сумел подменить своего партнера по команде", — рассказал немецкий наставник о кадровой ситуации в своем клубе.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон состоится 3 января, начало в 19:30 по киевскому времени.