Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал предстоящую игу против Арсенала.

В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити проведет гостевой матч против лондонского Арсенала на Эмирейтс.

Арсенал — Манчестер Сити. Накануне

Накануне предстоящего поединка главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола пообщался с прессой, рассказав о состоянии своей команды перед предстоящей игрой, отдельно выделив полузащитника Фернандиньо в качестве ключевого футболиста своей команды в последних матчах.

"Фернандиньо — невероятный капитан и прирожденный лидер. Он мало играл в этом сезоне только потому, что Родри также не уступал ему в плане спортивной формы. Фернандиньо всегда старается помогать партнерам по команде как на футбольном поле, так и за его пределами. Персоналу клуба в том числе.

Он невероятно щедрый и думает только о том, что будет лучше для команды, а не для него самого. Это — настоящий капитан, лидер и душа коллектива. Если он играет, то играет всегда исключительным образом, если не играет — делает все возможное в технической зоне.

Весь сезон Родри сыграть точно не сможет — это попросту невозможно в таком графике, поэтому Фернандиньо точно нам понадобится.

Нам предстоит играть против Арсенала в первый день нового года. Могу лишь сказать то, что это — лучший Арсенал за последние четыре-пять лет, которые мне доводилось смотреть за этой командой. Они сейчас в четверке лучших, а та энергия, с которой играет команда Артеты — лучший пример того, что для решения сложных задач просто нужно время.

У меня было стойкое предчувствие, что Микелю удастся изменить этот клуб — оно оказалось верным. Я был уверен, что, с его характером, он точно добьется успеха. Шаг за шагом, и вот, он уже у постепенно начинает подбираться к нему.

Прямо сейчас нам предстоит сыграть против одной из лучших команд чемпионата в ее лучшей форме за долгие годы. Будет очень тяжелая игра, но я все равно верю в то, что у нас будут возможности одержать победу.

После этого, будем готовиться к Челси и Саутгемптому, спустя двухнедельную паузу в чемпионате, поэтому будет время на то, чтобы прийти в себя", — заключил испанский специалист.

Напомним, что матч Арсенал — Манчестер Сити состоится 1 января, начало в 14:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.