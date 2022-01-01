Англия

Наставник Арсенала прокомментировал предстоящую игу против Манчестер Сити.

Лондонский Арсенал в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги проведет домашний матч Манчестер Сити.

Арсенал — Манчестер Сити. Накануне

За день до старта данного поединка главный тренер "канониров" Микель Артета рассказал о состоянии своей команды перед предстоящей игрой, а также сообщил новую информацию о своем здоровье, на фоне заболевания COVID-19.

"Я чувствую себя намного, намного лучше сегодня. У меня была пара тяжелых дней, но, очевидно, помогло то, что я уже болел COVID-19 ранее. Так что, все прошло не так плохо, как могло бы быть. Команда точно находится в лучшем состоянии, чем я. Мы протестировали игроков, других новых случаев, кроме предыдущих, у нас нет. Мы стараемся как можно больше общаться с футболистами сейчас. Верю в них на все 100%.

Я не могу сравнивать Манчестер Сити современного образца с той командой, из которой я уходил, так как это два совершенно разных коллектива. Соперники достигают совершенства в каждой фазе своей игры и стали намного более сплоченными из-за количества время, которое они провели вместе. Они становятся все лучше и лучше, а их показатели говорят сами за себя. То, что они сделали за последний календарный год, достойно уважения.

Я могу лишь выразить надежду, что мы сыграем лучше, чем в прошлый раз на Этихаде. Мы начали тот матч очень неплохо, но в первом тайме пропустили гол и остались в меньшинстве. Очевидно, что на поле Сити достаточно сложно играть даже 11 на 11, поэтому, когда на столь долгий промежуток времени в игре вы начинаете бороться вдесятером против 11, это становится настоящим испытанием. Мы с ним не справились. Но некоторые из этих поражений помогают вам стать лучше, держаться вместе и понять, что это за уровень, а также посмотреть на ошибки, которые вы не можете совершать против подобных соперников.

Мы готовимся к игре также, как и к любой другой, и знаем, с каким противником нам предстоит столкнуться. Нет необходимости говорить об этом, потому что это слишком очевидно. Мы должны сосредоточиться на том, что нам должны сделать, чтобы попытаться выиграть эту игру, быть способными соревноваться в каждом ее моменте и с самого начала иметь веру в то, что мы можем победить.

Альберт Стуйвенберг будет руководить командой, пока меня не будет рядом, поэтому я даже не знаю, кого он решит отправить на скамейку запасных. Мы будем на связи, но также я хочу дать им возможность, возможность и свободу принимать решения по ходу матча и выражать свои мысли, но это совсем не тоже самое, что находиться на боковой линии рядом с игроками и действом. Я собираюсь быть здесь, чтобы поддерживать и помогать в определенные моменты, но они должны на месте придать импульс игре общением с самими игроками.

Что ж, я никогда не испытывал того, что собираюсь испытать завтра, но есть что есть. Будет нелегко из-за отсутствия иных вариантов, потому что очевидно, что без участия в тренировках подготовить команду так, как вы хотите, и с посылом, которым вы хотите, практически невозможно. Это другой опыт, но мы должны адаптироваться к нему, и мы постарались все возможное, чтобы подготовиться к игре.

Надеюсь, что у меня не будет необходимости постоянно сидеть на ушах у Альберта", — заключил испанский специалист.

Напомним, что матч Арсенал — Манчестер Сити состоится 1 января, начало в 14:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.