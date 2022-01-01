Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Арсенал в рамках поединка 21-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Манчестер Сити и уступил со счетом 1:2, ведя по ходу встречи.

"Канониры" открыли счете благодаря точному удару Саки, но в начале второго тайма Марез ударом с пенальти восстановил паритет.

Уже в компенсированное к матчу время "горожане" смогли вырвать победу — Родри затолкал мяч в ворота.

Обзор матча:

Арсенал — Манчестер Сити 1:2

Голы: Сака, 31 — Марез, 57 (с пенальти), Родри, 90+3

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Магальяйнс, Тирни — Партей, Джака — Сака (Эльненни, 84), Эдегор (Холдинг, 63), Мартинелли — Ляказетт (Смит-Роу, 71).

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке — Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва — Марез, Жезус (Гюндоган, 63), Стерлинг.

Предупреждения: Джака, Магальяйнс, Сака, Холдинг — Родри, Силва

Удаление: Магальяйнс, 61 (вторая желтая карточка)