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Арсенал - Манчестер Сити, getty images
01 января 2022, 17:54
Арсенал в рамках поединка 21-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Манчестер Сити и уступил со счетом 1:2, ведя по ходу встречи.
"Канониры" открыли счете благодаря точному удару Саки, но в начале второго тайма Марез ударом с пенальти восстановил паритет.
Уже в компенсированное к матчу время "горожане" смогли вырвать победу — Родри затолкал мяч в ворота.
Обзор матча:
Арсенал — Манчестер Сити 1:2
Голы: Сака, 31 — Марез, 57 (с пенальти), Родри, 90+3
Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Магальяйнс, Тирни — Партей, Джака — Сака (Эльненни, 84), Эдегор (Холдинг, 63), Мартинелли — Ляказетт (Смит-Роу, 71).
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке — Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва — Марез, Жезус (Гюндоган, 63), Стерлинг.
Предупреждения: Джака, Магальяйнс, Сака, Холдинг — Родри, Силва
Удаление: Магальяйнс, 61 (вторая желтая карточка)