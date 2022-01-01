Англия

"Шпоры" смогли обойти Манчестер Юнайтед и Вест Хэм в турнирной таблице.

Тоттенхэм в рамках поединка двадцать первого тура чемпионата Англии пожаловал в гости к Уотфорду и минимально победил.

Команды за девяносто минут основного времени так и не смогли распечатать ворота друг друга, но уже в компенсированное Санчес принес своей команде три балла.

Уотфорд — Тоттенхэм 0:1

Гол: Санчес, 90+6

Уотфорд: Бахманн — Кэткарт, Трост-Эконг, Сьерральта, Маcина — Куцка, Сема, Сиссоко, Луза (Клеверли, 90+2), Кинг — Деннис (Жоао Педро, 46).

Тоттенхэм: Льорис — Эмерсон, Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон (Ло Чельсо, 83) — Хейбьерг, Скипп (Уинкс, 70) — Сон Хын Мин, Лукас Моура (Хиль, 90+1), Кейн.

Предупреждение: Скипп