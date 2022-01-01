Англия

Подопечные Мойеса вплотную подобрались к лондонскому Арсеналу в турнирной таблице АПЛ.

В 21 туре Английской Премьер-Лиги Кристал Пэлас на своем поле принимал Вест Хэм.

Подопечные Дэвида Мойеса не без проблем разобрались с хозяевами поля, отгрузив в ворота Гуаиты три мяча еще в первом тайме. "Стекольщики" сумели во втором тайме вернуться в игру, забив два мяча в последние десять минут встречи.

Несмотря на финальный штурм, Вест Хэм добыл сложную победу в матче, по ходу которого вел с преимуществом в три мяча.

Украинский вингер "молотков" Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамейке для запасных.

Кристал Пэлас — Вест Хэм 2:3

Голы: Эдуар, 83, Олисе, 90 — Антонио, 22, Лансини, 25, 45+5 (пен.)

Кристал Пэлас: Гуаита — Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд — Шлупп, Хьюз (ридевалд, 75), Миливоевич (Матета, 60) — Эдуар, Бентеке (Олисе, 68), Айю

Вест Хэм: Фабиански — Джонсон (Масуаку, 46), Диоп, Доусон, Цоуфал — Соучек, Райс, Лансини (Нобл, 88), Бенрахма (Влашич, 71), Боуэн — Антонио

Предупреждения: Джонсон, Масуаку