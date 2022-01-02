Англия

Football.ua представляет анонс матча 21-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В центральном матче 21-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Челси и Ливерпулем, которое пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Челси — Ливерпуль

Воскресенье, 2 января, 18:30. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на Setanta Sports+.

Поединки такого рода называют в народе матчами за шесть очков. Учитывая то, что днем ранее Манчестер Сити хоть и с трудом, но все-таки сумел воспользоваться численным преимуществом и одержать победу над лондонским Арсеналом, тем самым закрепив свое лидерство в турнирной таблице, то Челси и Ливерпулю крайне важен результат в очном противостоянии, чтобы оставаться в чемпионской гонке.

Челси пребывает сейчас в определенном игровом спаде, что обусловлено одновременно несколькими причинами. Пусть Нголо Канте и вернулся на поле после восстановления от травмы, проблемной позицией для "синих" ныне является роль латераля. Учитывая травмы Бена Чилвелла и Риса Джеймса, в обойме команды Томаса Тухеля остался единственный здоровый номинальный крайний защитник — Маркос Алонсо. Также теоретически эту позицию может закрыть центрбек Сезар Аспиликуэта или кто-то из футбольной академии "синих". Помимо этого, нельзя отметить последнее скандальное интервью Ромелу Лукаку, в котором он публично заявил о том, что не особо счастлив в Челси. Вероятнее всего, Тухель как минимум оставит бельгийца на скамейке запасных в качестве дисциплинарных мер.

Что касается Ливерпуля, то, казалось, подопечные Юргена Клоппа набрали весьма неплохой ход и не позволят уйти Манчестер Сити в отрыв в чемпионской гонке, но в своем последнем поединке мерсисайдцы минимально уступили Лестеру и в целом продемонстрировали блеклое выступление. Конечно, "красные" тогда как минимум наиграли на гол, но лидеры не реализовывали убойные моменты, включая момент с пенальти Мохамеда Салаха в первом тайме.

Как итог, Ливерпуль идет сейчас на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от Челси всего на один пункт, но имея при этом один поединок в запасе. Однако нельзя также забывать, что команду Юргена Клоппа вот-вот ожидает настоящее испытание, связанное с Кубком африканских наций. Интересно будет посмотреть, как тренерский штаб Ливерпуля будет справляться с отсутствием тех же Мо Салаха и Садио Мане. Без них игровой спад мерсисайдцев более чем вероятен, ведь это будет уже совсем другая команда.

По версии букмекеров, фаворита в предстоящем противостоянии выявить непросто. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 2,80, тогда как потенциальный успех Ливерпуля оценивается показателем 2,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Чилвелл, Джеймс, Хаверц, Вернер — Ориги, Минамино, Тиаго, Адриан, Эллиотт, Филипс, Робертсон

Под вопросом: Тиаго Силва, Лофтус-Чик — ...

Результаты последних очных встреч АПЛ

Текущая форма