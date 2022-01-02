Англия

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В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм сумел продолжить свою беспроигрышную серию поединков под руководством Антонио Конте, обыграв в гостях Уотфорд за счет одного из наиболее поздних забитых мячей в своей новейшей истории в рамках национального первенства.

Обзор матча:

Уотфорд — Тоттенхэм 0:1

Гол: Санчес, 90+6

Уотфорд: Бахманн — Кэткарт, Трост-Эконг, Сьерральта, Маcина — Куцка, Сема, Сиссоко, Луза (Клеверли, 90+2), Кинг — Деннис (Жоао Педро, 46).

Тоттенхэм: Льорис — Эмерсон, Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон (Ло Чельсо, 83) — Хойбьерг, Скипп (Уинкс, 70) — Сон Хын Мин, Лукас Моура (Хиль, 90+1), Кейн.

Предупреждение: Скипп.