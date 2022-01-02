Англия

"Шершни" проявляют интерес к хорватскому центрбеку.

Защитник Бешикташа Домагой Вида попал в сферу интересов Уотфорда, сообщает журналист Николо Скира.

Уотфорд планирует укрепить линию обороны в январе и рассматривает возможность подписания Виды. Английский клуб уже начал переговоры с центрбеком, у которого летом истекает контракт.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 18 поединков в футболке Бешикташа.

Ранее сообщалось, что Уотфорд также заинтересован в подписании защитника Арсенала Сеада Колашинаца.