"Шершни" следят за боснийским защитником.
Сеад Колашинац, Getty Images
22 декабря 2021, 14:33
Защитник Арсенала Сеад Колашинац попал в сферу интересов Уотфорда, сообщает издание The Telegraph.
Уотфорд планирует укрепить линию обороны в январе и попытается подписать Колашинаца. Босниец утратил место в составе "канониров", и клуб не станет удерживать его.
Действующий контракт Колашинаца с Арсеналом рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 4 поединка в составе лондонского клуба.
Ранее сообщалось, что Уотфорд также заинтересован в подписании защитника Сампдории Омара Колли.