Англия

"Шершни" следят за боснийским защитником.

Защитник Арсенала Сеад Колашинац попал в сферу интересов Уотфорда, сообщает издание The Telegraph.

Уотфорд планирует укрепить линию обороны в январе и попытается подписать Колашинаца. Босниец утратил место в составе "канониров", и клуб не станет удерживать его.

Действующий контракт Колашинаца с Арсеналом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 4 поединка в составе лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что Уотфорд также заинтересован в подписании защитника Сампдории Омара Колли.