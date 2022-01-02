Англия

Закончились стартовые поединки сегодняшнего игрового дня в АПЛ.

Состоялись поединки 21 тура английской Премьер-лиги, в которых было зафиксированы две домашние победы и одна гостевая.

В первой встрече новый клуб Виталия Миколенко Эвертон на своем поле уступил Брайтону со счетом 2:3. Уже на третьей минуте Алексис Макаллистер открыл счет в матче и вывел "чаек" вперед, а спустя 18 минут Дэн Берн удвоил преимущество гостей.

Через четыре минуты Доминик Калверт-Льюин мог сократить отставание в счете, но не смог реализовать пенальти. Однако в начале второго тайма Энтони Гордон отыграл один мяч для хозяев. Затем на 71 минуте Брайтон еще раз поразил ворота "ирисок", а Макаллистер оформил дубль, но на это взятие ворот хозяева быстро ответили точным ударом Гордона, оформившего дубль.

Эвертон — Брайтон 2:3

Голы: Гордон, 53, 76 — Макаллистер, 3, 71, Берн, 21.

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Холгейт, Кин, Годфри, Кенни (Рондон, 76) — Гордон, Дукуре, Аллан (Гомеш, 87), Грей — Калверт-Льюин.

Брайтон: Санчес — Велтман (Даффи, 61), Уэбстер, Берн, Кукурелья — Мвепу, Биссума, Лаллана (Лэмпти, 61) — Макаллистер — Мопе, Троссард (Модер, 81).

Предупреждения: Кенни — Уэбстер.

На 25 минуте Калверт-Льюин (Эвертон) не реализовал пенальти.

Во второй игре Лидс на своем поле одержал победу над Бернли со счетом 3:1. Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда точным ударом отметил Джек Харрисон. Гости ответили на 54 минуте усилиями Максвелла Корне. В середине второго тайма хозяева вышли вперед после гола в исполнении Стюарта Далласа, а окончательную точку в матче поставил Дэниел Джеймс. Также отметим, что с 53 минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Диего Льоренте.

Лидс — Бернли 3:1

Голы: Харрисон, 39, Даллас, 77, Джеймс, 90+2 — Корне, 54.

Лидс: Мепье — Льоренте, Кох, Эйлинг — Фирпо, Форшоу, Даллас — Харрисон (Джеймс, 62), Клих, Рафинья Диас — Робертс (Гельхардт, 58).

Бернли: Хеннесси — Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон — Гудмундссон (Корне, 46), Корк, Вествуд, Макнил — Вуд (Выдра, 84), Леннон (Родригес, 80).

Предупреждения: Робертс, Льоренте — Тарковски.

Удаление: Льоренте, 53 (прямая красная карточка).

В последней встрече Брентфорд на своем поле одержал победу над Астон Виллой со счетом 2:1. Счет был открыт в середине первого тайма, когда результативным ударом отметился Данни Ингз, но перед самым перерывом хозяева сравняли счет усилиями Йоана Висса. Победу "бордовым" принес точный удар хозяев на 83 минуте в исполнении Мадса Роэрслева Расмуссена.

Брентфорд - Астон Вилла 2:1

Голы: Висса, 42, Расмуссен, 83 — Ингз, 16.

Брентфорд: Льоренте — Пиннок, Янссон, Соренсен — Расмуссен, Нергор, Йенсен (Баптист, 61), Ониека (Янельт, 80), Каньос (Годрос, 54) — Висса, Тоуни.

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Хаус, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис, Рэмси (Сансон, 69) — Буэндия — Ингз, Траоре (Трезеге, 80).

Предупреждения: Ониека, Тоуни — Рэмси, Макгинн.