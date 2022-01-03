Англия

Football.ua представляет анонс матча 21-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 21-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптоном, которое пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон

Понедельник, 3 января, 19:30. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на Setanta Sports+.

Стилистическая перестройка команды, которая началась в Манчестер Юнайтед с приходом Ральфа Рангника на пост главного тренера, продолжается. "Красные дьяволы" стремятся вернуться хотя бы топ-4 турнирной таблицы, и пока весьма прагматично они движутся к этой цели.

Футбол манкунианцев далеко неидеален, что показала не только недавняя ничья с Ньюкаслом, но даже последняя победная встреча с Бернли. Оборона МЮ все так же слишком многое позволяла сопернику, и нельзя сказать, что "бордовые" играли настолько хуже, как это отображает итоговый счет (1:3). В том матче, можно сказать, класс взял свое, а подопечные Рангника более успешно реализовали свои моменты, чем игроки Бернли. Теперь же Манчестер Юнайтед ожидает более трудный вызов с еще одним оборонительным коллективом.

Что касается Вулверхэмптона, то положение "волков" в турнирной таблице АПЛ вряд ли может вызывать какие-то вопросы на данном этапе розыгрыша турнира. Проведя 18 поединков в английском первенстве, подопечные Бруну Лаже занимают девятую строчку и уже достаточно давно удерживают этот уровень, не опускаясь во вторую десятку.

С приходом Бруну Лаже на пост главного тренера перед стартом текущего сезона футбол Вулверхэмптона практически не изменился в стилистическом плане. "Волки" по-прежнему играют схемой с тремя центрбеками и практически всегда выступают вторым номером, надеясь на быстрые контратаки через фланги и стандартные положения. В целом пока это приносит свои плоды, однако нельзя забывать, что свой последний матч Вулверхэмптон провел еще 19 декабря 2021 года. С одной стороны это можно воспринимать как отдых, но и такие длительные застои вряд ли можно отнести к разряду плюсов.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Ральфа Рангника. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,59, тогда как потенциальный успех Вулверхэмптона оценивается показателем 6,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,95.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Погба, Байи, Линделеф — Москера, Нету, Хони, Хван, Фабиу Силва

Под вопросом: Мартиаль — Айнт-Нури, Боли.

Результаты последних очных встреч АПЛ

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