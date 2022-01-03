Англия

Футболист неуважительно отнесся с национальной команде.

Полузащитник лондонского Челси Хаким Зийех пропустит Кубок Африки. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Дело в том что в сентябре 2021 году у Зийеха случился конфликт с главным тренером сборной Марокко Вахидом Халилходжичем.

Футболист отказался тренироваться и играть за национальную команду, ссылаясь на вымышленную травму.

В итоге Халилходжич принял решение не включать Зийеха в заявку команды на предстоящий Кубок Африки.

"Мы надеялись, что он станет лидером команды, поведет ее к успеху, а не будет тем, кто хочет получать мяч без всяких усилий. Не буду вдаваться в детали", — сказал сказал глава Марокканской футбольной федерации Фаузи Лакджа.

Последний раз Хаким выходил на поле за свою сборную в июле. Последующие 10 игр он пропустил.

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