Англия

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В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги Брентфорд на своем поле сумел обыграть бирмингемскую Астон Виллу в поединке со статусом "матча за шесть очков". Команда Томаса Фрэнка пропустила сравнительно быстрый мяч, однако отыгралась еще до перерыва, а уже под конец дуэли сумела вырвать итоговую победу.

Обзор матча:

Брентфорд — Астон Вилла 2:1

Голы: Висса, 42, Расмуссен, 83 — Ингз, 16.

Брентфорд: Льоренте — Пиннок, Янссон, Соренсен — Расмуссен, Нергор, Йенсен (Баптист, 61), Ониека (Янельт, 80), Каньос (Годрос, 54) — Висса, Тоуни.

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Хаус, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис, Рэмси (Сансон, 69) — Буэндия — Ингз, Траоре (Трезеге, 80).

Предупреждения: Ониека, Тоуни — Рэмси, Макгинн.