Англия

Задумки Ральфа Рангника оказались непонятыми футболистами его команды, а также всеми, кто наблюдал за этой игрой.

Единственным поединком в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги, которому было суждено пройти в понедельник отчетной недели, стала встреча на поле стадиона Олд Траффорд, где Манчестер Юнайтед принимал одного из своих ближайших преследователей в турнирной таблице — Вулверхэмптон. Дистанция между командами составляла шесть очков, однако "волки" накануне были опережены Брайтоном, поэтому намеревались вернуть утраченные позиции на поле именитого соперника, находящегося в переходном состоянии.

Идеи Ральфа Рангника витают над тренировочной базой "Красных дьяволов" уже не первую неделю, а команда даже демонстрировала сравнительно неплохие результаты под его косвенным и непосредственным руководством. Вот только фанаты, зачастую, остаются недовольны игрой своей команды, которая кажется им уж слишком перенасыщенной тактическими моментами, не присущими английскому футболу. Тот же Бруну Лаже, к примеру, в меньшей степени оказывает давление на своих подопечных в тактическом плане, но Вулвз от этого совершенно не становятся менее боеспособным коллективом.

Крайне скверное впечатление от своей игры оставили подопечные Рангника в этот вечер. Манчестер Юнайтед не справлялся с построением позиционных атак, а уже со стартовых минут "волки" показали, что настроены давить на соперников с помощью высоко прессинга. Слишком много вопросов к хозяевам поля осталось после этой игры, так как за все время они нанесли лишь два удара в створ ворот оппонентов. В это же время от гостей прилетело сразу шесть выстрелов, и все они при этом несли определенную угрозу для владений де Хеа.

Указывать на отдельные моменты, которые не работали в действиях подопечных Рангника не имеет смысла — не работало ничего. Ван-Биссака в очередном матче не мог справиться с исполнением подач с флангов, из пары нападающий Роналду – Кавани за мяч цеплялся только уругваец, но делал это за пределами штрафной, а еще у Юнайтед периодически проваливалась опорная зона. Одни лишь Фил Джонс и Рафаэль Варан смотрелись приемлемо на фоне партнеров, так как кто-то же, помимо де Хеа, должен был справляться со своей работой на поле.

Тактика коллектива Лаже, помимо высокого прессинга, отмечалась усиленным использованием фланговых и сквозных передач в свободные зоны, но в завершении Рауль Хименес все никак не мог сориентироваться для качественного удара. Мексиканского форварда пара центральных хоть как-то умудрялась накрывать, чего не скажешь о его партнерах по команде. Манчестер проигрывал отскоки, что позволяло регулярно тревожить испанского голкипера ударами со средней дистанции.

Во второй половине матча, после чудом оставленного де Хеа "сухого" первого тайма, команда Рангника попыталась со старта склонить владение мячом в свою сторону, да и вышедший в завершении полного игрового часа Фернандеш заметно добавил скорости атакам своей команды. Именно Бруну был в завершении прострела с левого фланга от Матича на 67-й минуте, но попал в перекладину из центра штрафной. Схожим моментом, но уже подкрученным ударом со стандартного положения, в скором времени отметиться на противоположной половине поля и Саисс, поэтому и тут мы были вынуждены говорить о равенстве.

Развязка же последовала на 83-й минуте, когда Матич в центре штрафной перехватил навес Траоре с правого фланга, но вот отскок забирать никто не пошел, поэтому Моутиньо свободно слету пробил в левый нижний угол из полукруга, установив тем самым конечный счет в данной игре. Вулверхэмптон после этого удачно включил прессинг, но в конце компенсированного времени все равно мог пропустить гол со штрафного от Бруну, но Са совершил прекрасное спасение на линии ворот, и теперь является лидером по количеству гостевых "сухих" матчей в этом сезоне АПЛ.

В следующем туре Манчестер Юнайтед сыграет гостевой матч против бирмингемской Астон Виллы, а Вулверхэмптон на своем поле будет принимать Саутгемптон.Манчестер Юнайтед —0:1Моутиньо, 83Де Хеа — Ван-Биссака (Эланга, 84), Варан, Джонс, Шоу — Мактоминей, Матич — Гринвуд (Фернандеш, 60), Санчо (Рашфорд, 76) — Кавани, Роналду.Са — Килман, Коади, Саисс — Семеду, Невеш, Моутиньо, Марсал — Тринкан (Траоре, 66), Хименес (Силва, 81), Поденсе (Дендонкер, 88).Предупреждения: Мактоминей, Шоу, Матич.