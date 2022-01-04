Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон, getty images
04 января 2022, 06:24
В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед потерпел минимальное поражение от Вулверхэмптона на собственном поле.
Победу подопечным Бруну Лаже принес единственный гол Жоау Моутиньо, который пришелся на 83-ю минуту противостояния.
Обзор матча:
Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон 0:1
Гол: Моутиньо, 83
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака (Эланга, 84), Варан, Джонс, Шоу — Мактоминей, Матич — Гринвуд (Фернандеш, 60), Санчо (Рашфорд, 76) — Кавани, Роналду.
Вулверхэмптон: Са — Килман, Коади, Саисс — Семеду, Невеш, Моутиньо, Марсал — Тринкан (Траоре, 66), Хименес (Силва, 81), Поденсе (Дендонкер, 88).
Предупреждения: Мактоминей, Шоу, Матич.