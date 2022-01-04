Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты минувших матчей.

Двадцать первый тур чемпионата Англии подарил множество ярких поединков, красивых голов и неожиданных результатов.

Манчестер Сити в драматичной встрече обыграл Арсенал, Тоттенхэм вырвал победу в игре с Уотфордом, а Манчестер Юнайтед уступил Вулверхэмптону.

Обзор 21-го тура:

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