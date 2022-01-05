Англия

Защитник может стать первым громким трансфером новых владельцев.

Трансферная кампания английского Ньюкасла, в условиях приобретения клуба новыми владельцами, на стартовом этапе выдается не такой уж активной, так как за четыре первых дня зимнего окна переходов "сороки" не успели прийти к подписанию ни одного из потенциальных новичков, хотя по ходу нынешнего сезона были связаны слухами со многими игроками.

Однако, как утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо, определенные успехи клуб делает в переговорном процессе по приобретению у мадридского Атлетико защитника Кирана Триппьера.

В частности, "матрасники" одобрили сумму отступных за своего футболиста, которая составит 12 млн евро + различные бонусы за персональные успехи игрока.

Ожидается, что уже в ближайшие 48 часов англичанин пройдет медицинское обследование, после чего присоединится к Ньюкаслу на постоянной основе.

Отметим, что Триппьер является воспитанником академии Манчестер Сити, а до Атлетико выступал в составе Барнсли и лондонского Тоттенхэма у себя на родине.