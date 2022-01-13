Англия

Football.ua рассказывает о начале тренерской карьеры Уэйна Руни в Дерби Каунти.

Легендарный нападающий Блэкберна, Ньюкасла и сборной Англии Алан Ширер ныне работает в английских медиа. Он не только анализирует матчи Премьер-лиги, но и берет интервью у известных в прошлом и настоящем футболистов. На сей раз он пообщался с главным тренером Дерби Каунти Уэйном Руни. И именно он лица Ширера пойдет наше повествование.

Прежде чем поговорить с Уэйном Руни о его новой профессии в качестве главного тренера, я вспоминаю те дни, когда он впервые познакомился с английским футболом, и я могу описать его только одним способом. В самом хорошем смысле он был уродом. Он был чудо-мальчиком с большим талантом. Вот только выглядел и играл как мужчина. Даже в 16-летнем возрасте тело Уэйна выглядело намного старше. Он был силен от природы, могущественен, обманчиво быстрый, ощетинившейся и храбрый.

За бледными глазами горел огонь. Уэйн ни перед кем не склонялся. Он всегда хотел получить мяч. И он всегда поддерживал себя, независимо от того, против кого он играл. Все помнят тот залп против Ньюкасла? Вы знаете одно: удар с 28 метров в том матче — обязательный выбор для любого списка великих голов Манчестер Юнайтед. "Ему, наверное, ни в коем случае не стоит даже пытаться выстрелить из этой позиции", — думали фанаты. "Вот дерьмо, он только что это сделал".

Это был мой предпоследний сезон в Ньюкасле, и я был всего в нескольких метрах, когда Уэйн нанес этот удар. На его лице был гнев, а не эйфория, и до этого интервью я не осознавал, что являюсь частью причины этого. В его глазах вспыхивает блеск, когда он рассказывает мне, все эти годы спустя, что его беспокоило. Уэйн вбил себе в голову, что футболистам Ньюкасла сходят с рук разного рода фолы. И он, кажется, намекает, что рефери на Олд Траффорд в тот день был особенно снисходителен ко мне.

Честно говоря, теперь он может смеяться над этим. "В частности, был один неудачный отбор — если бы на поле был кто-то другой, это была бы желтая карточка! Я был зол. Вы можете увидеть это по моему лицу. Затем я увидел, как Клеберсон разогревается на боковой линии, готовый выйти вместо меня. Еще больше меня разозлило, что именно он появится на поле".

Парень, сидящий передо мной, пытается навести порядок в Дерби. Но эти ребята слишком долго действовали по теории хаоса.

Мы собираемся поговорить об игровой карьере, когда Уэйн обошел сэра Бобби Чарльтона в списке бомбардиров МЮ и сборной. Неплохо, а? Мы поговорим об Эвертоне, о его времени в MLS, его достижениях в Англии, его сожалениях и его амбициях.

Я также напомню Уэйну, что он был на поле во время своего прорывного сезона с Эвертоном, когда я дал залп на Сент-Джеймс Парк, который всегда считался моим лучшим голом. Мы поменялись футболками в конце матча, и приятно слышать, что он повесил ее на стену, а не кинул в мешок для мусора.

Однако сначала я хочу спросить его, как, черт возьми, он справляется — и не только справляется, но и на самом деле преуспевает — после того, как на своей первой работе тренером его завели в глухой угол.

Пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что Дерби находятся в нижней части чемпионата, набрав всего 11 очков после 25 игр. Да, им действительно нужно верить в футбольное чудо, если они собираются выбраться из зоны вылета. И да, вполне вероятно, что это закончится тем, что клуб вылетел в Лигу 1 впервые с середины 1980-х годов.

Все это, однако, касается одного человека — Мела Морриса. Дерби был бы сейчас на 14 месте, если бы у них не отняли 21 очко за неэффективное управление финансами, и это большой подвиг, учитывая, что клуб теперь борется только за то, чтобы существовать. Удивительно думать, что команда, находящаяся в самом низу Чемпионшипа, проиграла меньше игр, чем одна из команд, которые в настоящее время находятся в плей-офф, и столько же, как и занимающий пятое место КПР.

"К февралю мы узнаем, есть ли у нас шанс остаться", — говорит мне Уэйн. "Но чтобы мы говорили об этом сейчас, в начале года — даже если это небольшой шанс — ребята заслуживают большой похвалы".

"Для игроков это шанс войти в историю. Это шанс творить ее. Никто раньше этого не делал, с минус 21 балл. Это возможность стать героями вместе с фанатами. Можно утверждать, что это было бы величайшим достижением в истории клуба. Возможно, в конце сезона у нас не будет трофея, но, если бы мы не вылетели, это было бы огромным достижением".

Вы должны восхищаться его драйвом, его менталитетом, его навыками. Уэйн мог легко уйти, когда эти очки были отобраны, администраторы взяли клуб под свой контроль, введены эмбарго на трансферы, начались увольнения и, что самое ужасное, заголовки предупредили, что потрепанный, осажденный клуб может даже столкнуться с ликвидацией. Он мог бы уйти и сказать: "Миссия невыполнима", тем более что я сомневаюсь, что ему нужны деньги. Но не Уэйн. Он никогда не был лодырем.

"Это моя первая работа главным тренером, и я не думаю, что было бы здорово уйти", — говорит он. "Я поговорил с игроками и сказал: "Послушайте, я с вами, бок о бок, у нас будут трудные моменты, и есть большая вероятность, что мы вылетим в Лигу 1, но это также шанс для нас. Мы должны делать все возможное, чтобы упорно трудиться и двигать клуб наверх". Мне здесь нравится персонал. Фанаты мне очень понравились. Я попробую помочь клубу".

Просто попробуйте представить себе все проблемы, которые возникают при управлении клубом, который повяз в финансовых проблемах. Одна за другим. Уэйн рассказал мне, что он играл почти с 20 ребятами из академии. Это невероятно. В какой-то момент в начале прошлого года игроки даже не получали зарплату. Во всяком случае, не вовремя.

"Я поговорил с владельцем, и он гарантировал, что деньги будут выплачены через пару недель. Я предупредил игроков, и, честно говоря, они не подняли шума. Для меня это не проблема. Но для некоторых из тех игроков, которые не заработали так много денег — проблема. Сейчас у меня есть игроки, перед которыми все еще есть задолженности, и они в первой команде. Им было тяжело, но они продолжили свою работу".

Давайте пройдемся по этому еще раз: вот Дерби, дважды чемпион Англии 1970-х, пытающийся осуществить чудо сейчас — и им приходится частично полагаться на детей, получающих зарплату в молодежной команде. Какой беспорядок. И, как я уже сказал, какую работу делает Уэйн. Прискорбно видеть когда-то гордый клуб в таком состоянии. И Уэйн прав. Это уже небольшое чудо, что в середине сезона мы все еще говорим о возможности сохранения прописки в Чемпионшипе. Типичный Уэйн, похоже, он искренне верит, что они могут это сделать.

Уэйн только что провел тренировку перед тем как мы сели побеседовать. Его инициалы нанесены на верхней части спортивного костюма. В его бороде проседи. Но он молод для тренера, ему 36 лет, и, должно быть, было странно, когда он недавно вернулся на Олд Траффорд, чтобы увидеть Криштиану Роналду, который на восемь месяцев старше его, все еще играющий на высшем уровне.

Не то чтобы Уэйн должен был слишком много сожалел, когда оглядывался назад на карьеру, которая принесла ему больше трофеев и индивидуальных наград, чем он, вероятно, даже мог себе вообразить.

За всю историю сборной Англии есть только Питер Шилтон, забивший больше матчей, чем 120 Уэйна. Рекорд сэра Бобби с 49 голами продержался 45 лет, прежде чем Уэйн побил его. Его достижения поразительны. Но одна из самых привлекательных черт Уэйна заключается в том, что он никогда не был полностью зациклен на личной славе, как, скажем, Роналду.

Просто подумайте о его реакции, когда я упоминаю, что Харри Кейн сейчас бьет новые рекорды. "Это будет моим недолго, не так ли?" - говорит Уэйн. "Очевидно, если он останется в форме, можно представить, что он забьет больше меня за сборную в течение следующего года или около того. И, честно говоря, рекорд — это здорово, но я всегда был игроком, которому просто нравилось играть в футбол".

"В какой-то момент кто-то побьет рекорд. Было бы неплохо, если бы это был один из моих бывших товарищей по команде. Надеюсь, он это сделает".

У Харри 48 голов, что на пять меньше, чем у Уэйна, и, возможно, он побьет рекорд до того, как мы выйдем на чемпионат мира в этом году. Чего никто из нас не знает наверняка, так это того, останется ли он к тому моменту игроком Тоттенхэма, или все еще надеется на переход в Манчестер Сити.

"Я разговаривал с Харри после финала Евро-2020 против Италии", — говорит Уэйн. "Я вернулся в отель и увидел всех игроков. Я пробрался! Очевидно, я бы не стал говорить, о чем мы говорили наедине, но для него это решение, которое он должен принять с точки зрения того, хочет ли он уйти и попытаться выиграть трофеи. Вы смотрите на Манчестер Сити как на единственный клуб, который может это гарантировать".

"Или он хочет навсегда остаться в Тоттенхэме? Сможет ли он сделать то же самое, что Мэтт Ле Тиссье в Саутгемптоне? Если он это сделает, я уверен, что у него была бы работа в Тоттенхэме на всю жизнь. Вы переходите в другой клуб, но нет никакой гарантии, что там станете великим. Для него это трудное решение".

Уэйн, с другой стороны, покинул Эвертон в возрасте 18 лет, чтобы присоединиться к клубу, который уже был машиной для захвата трофеев. Мы говорим о парне, который выиграл пять титулов Премьер-лиги , один Кубок европейских чемпионов, один Кубок Англии, Лигу Европы и три Кубка Лиги. Уэйн был на Олд Траффорд 13 лет, и интересно узнать его мнение о работе Солскьяера, его уходе и назначении временного тренера Ральфа Рангника с новыми схемами и идеями.

"Я был на нескольких играх, брал с собой детей. Очевидно, МЮ было сложно. Я думаю, что с Оле все дошло к концу. Рангник? Я уверен, что эта часть его карьеры сильно отличается от того, где ему доводилось работать раньше. Намного больше давления из-за большого количества именитых игроков".

Не стоит недооценивать футбольный интеллект Уэйна. Он работал с одними из лучших тренеров в футболе и перенял у каждого из них лучшие качества. Например, сэр Алекс Фергюсон .

"Человеческие качества Ферги были самыми лучшими. Конечно, вам нужно выстроить отношения с игроками, но вам также нужен авторитет. В тактическом плане Луи Ван Гал был очень хорош, но, если хотите, он был слишком честен, прямолинеен. Он говорил с 18-летним так же, как с 35-летним. Речь идет о том, чтобы добиться правильного баланса и позволить молодым парням играть без страха".

"Что касается меня, то, на самом деле, я очень спокоен в общении с моими игроками", — говорит он, хотя у меня такое чувство, что он не потерпит всякой ерунды.

"Я честен с игроками. На нашей первой встрече я сказал им: «У вас будут выходные, чтобы побыть с семьей, но когда вы на работе, если вы не готовы усердно работать и делать это так, как я хочу, вы можете уйти. Это мои требования, то чего я ожидаю. Будь то лучший игрок, самый старший игрок, самый молодой игрок, кто угодно".

Для меня это звучит совершенно справедливо, но современный может столкнуться с проблемами, с которыми никогда не сталкивался в бытность футболиста. Социальные сети, только для начала.

Уэйн по опыту знает, как это может вас втянуть. "Мне было около 20 лет, когда социальные сети стали популярными. Примерно год я был их частью. Я не мог сдержаться! Я опубликовал несколько вещей, а затем, очевидно, должен был взять себя в руки и контролировать ситуацию".

"У молодых парней сейчас есть взлеты и падения. Есть положительный момент в том, что с коммерческой точки зрения вы можете заработать много денег. Но я также видел, как игроки заходили в раздевалки после матчей и проверяли Twitter, чтобы узнать, как они играют".

"Если вы идете на это, вы должны ожидать комментариев о ваших выступлениях. Это могут быть фанаты противников, это могут быть ваши собственные фанаты. Вы должны уметь это выдержать, иначе вы опустите руки".

Уэйн говорит спокойно. Его темперамент означает, что его игроки автоматически будут уважать его. "У нас много молодых игроков", — говорит он. "Что вы чувствуете в отношении молодых парней, так это то, что они прислушиваются".

Легко понять, почему его игроки реагируют так — и я полагаю, что Ферги оценил бы историю Уэйна о том, каково это было пройти путь от одного из игроков Дерби, когда он впервые присоединился к клубу, до того, чтобы стать главным тренером 10 месяцев спустя.

Уэйн даже не моргает. "В самом начале была пара игроков, которые были моими товарищами по команде, когда я играл. Они не были готовы к этому. Я знал, что они будут проблемой в раздевалке. Через три недели они оба ушли".

Есть ли какие-нибудь воспоминания? Конечно, есть. Каждый бывший футболист оглядывается на свою карьеру и желает, чтобы некоторые вещи сложились иначе. И у Уэйна, как и у меня, всегда будет тошнотворное чувство того, что могло бы случиться, когда дело касалось сборной Англии и различных турниров.

"Евро в 2004 году", — говорит он. "Я чувствовал, что мы действительно можем выиграть, пока я не сломал ногу в четвертьфинале. Затем 2006 год, чемпионат мира, когда я получил красную карточку. Это было непросто. Помню, как сидел в раздевалке в игре с Португалией, когда у ребят было дополнительное время, а затем пенальти. Все, что я мог думать, было: "Если они выйдут, я пропущу полуфинал и финал, а если мы не выйдем — это моя вина". Это было ужасно, все это проносилось в моей голове. Это те два матча, о которых я сожалею больше всего".

Тем не менее, в целом, какая карьера была у Уэйна после того, как он заявил о себе в составе Эвертона Дэвида Мойеса в 16-летнем возрасте. Эвертон был первой любовью Уэйна. Это никогда не изменится, и для него было разочарованием видеть, что его бывший клуб под руководством Рафы Бенитеса на прошлой неделе опустился в шестерку худших.

"С приходом Рафы летом, очевидно, произошел раскол среди болельщиков из-за его связей с Ливерпулем. Они очень хорошо начали сезон, но у них была плохая форма. Отложенные игры из-за коронавируса немного снимают напряжение и дают возможность травмированным парням вернуться и прийти в форму. Настоящая проблема сейчас — это то, что делают эти парни, когда они возвращаются, потому что для всех, кто смотрит со стороны, эта группа игроков должна добиваться большего".

Не забегая слишком далеко вперед, я задаюсь вопросом, сколько времени может пройти, прежде чем мы увидим, как команда под руководством Уэйна играет в Премьер-лиге. Он, конечно, не уклоняется от этого, когда я спрашиваю, понравится ли ему в будущем работа на Олд Траффорд. Уэйн молод для своей профессии, но он сказал мне, что планировал стать тренером с тех пор, как ему исполнилось 20 лет.

Это была одна из причин, по которой он переехал в США ближе к концу своей игровой карьеры. "Я чувствовал, что возможность поехать в Штаты — культура, игры, работа — поможет мне получить опыт".

"Есть много южноамериканцев, которые технически очень хороши. Американские парни — хорошие спортсмены — может быть, все еще пытаются разобраться в игре тактически, а может быть. Пока у них это получается не так хорошо, как в Англии. Но игры прошли на хорошем уровне. Я вижу много игроков из MLS, которые более чем готовы играть в Англии".

На данный момент у Уэйна достаточно дел с Дерби, прежде чем он начинает слишком много думать о прыжке в Премьер-лигу.

"Я разговаривал с Ван Галом, Мойесом, Алексом Фергюсоном. Не столько советовался, сколько хотел получить фидбэк о своей работе. Им сложно давать советы, потому что, когда вы находитесь Дерби, то это сильно отличается от работы обычного тренера. У нас есть сотрудники, теряющие работу. Другие команды могут забрать наших игроков и мы не сможем их удержать.

"Был потенциальный владелец, американец Крис Киршнер, который сейчас отказался. Он был на нескольких играх. Он сообщил мне о своих планах, которые соответствовали моим ожиданиям, но по личным причинам он отказался. Насколько мне известно, есть еще двое, которые подали достойные заявки на владение клуба. Я не знаю, кто они, но я надеюсь, что в ближайшее время произойдет какое-то движение, потому что в данный момент я не могу ничего планировать".

И все же Уэйн не говорит мне, насколько все это несправедливо. Он не производит впечатление жалости к себе. Он не нытик. Он просто смирился с этим. В процессе он показывает, что он настоящий лидер.

И, возможно, Дерби без этого 21 очка может сделать невозможное. Отрыв от безопасного места сократился до 11 очков после двух голов за последние пять минут в матче с Редингом (2:2). Но Уэйн доверился своему помощнику, так как был вынужден пропустить игру из-за простуды. Если он оставить Дерби в Чемпионшипе, людям следует поставить ему памятник в городе.

Источник: The Athletic