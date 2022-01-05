Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка первого поединка полуфинала Кубка Английской лиги, в котором сыграют лондонский Челси и лондонский Тоттенхэм.

В первом поединке полуфинала Кубка Английской лиги состоится лондонское дерби между Челси и Тоттенхэмом.

Томас Тухель, после ничьей против Ливерпуля (2:2), пожелал увидеть с первых минут в рамке ворот Кепу Аррисабалагу, а в центр обороны отправились Сарр и Аспиликуэта, в то время как Зийех, Сауль и Жоржиньо дополнили центральную линию. Атаку хозяев возглавит скандальный Ромелу Лукаку.

Антонио Конте, на фоне победы над Уотфордом, решил использовать в обороне Тангангу, в то время как Доэрти отправился на левый фланг полузащиты.

Челси: Аррисабалага — Рюдигер, Сарр, Аспиликуэта — Зийех, Жоржиньо, Сауль, Алонсо — Маунт, Хаверц — Лукаку.

Запасные: Беттинелли, Холл, Баркли, Ковачич, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Пулишич, Вейл, Вернер.



Тоттенхэм: Льорис — Танганга, Санчес, Дэвис — Эмерсон, Скипп, Хойбьерг, Доэрти — Моура, Кейн, Сон.