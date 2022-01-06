Англия

"Манкунианцы" намерены серьезно поработать на трансферном рынке.

Манчестер Юнайтед намерен подписать двух полузащитников в зимнее трансферное окно.

По информации Sky Sports, "красные дьяволы" заинтересованы в Рубене Невеше из Велверхэмптона и Бубакаре Камара из Марселя.

Манчестер Юнайтед придется выдержать серьезную конкуренцию за представителя чемпионата Франции в лице Ньюкасла и Ромы.

Портал Transfermarkt оценивает Бубакара в 25 млн евро, а что касается Невеша, то его трансферная стоимость в два раза больше — 50 млн евро.

Ранее наставник Вулверхэмптона рассказал, почему его подопечный не хочет продлевать контракт с клубом.