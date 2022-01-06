"Манкунианцы" намерены серьезно поработать на трансферном рынке.
рубен невеш, getty images
06 января 2022, 10:01
Манчестер Юнайтед намерен подписать двух полузащитников в зимнее трансферное окно.
По информации Sky Sports, "красные дьяволы" заинтересованы в Рубене Невеше из Велверхэмптона и Бубакаре Камара из Марселя.
Манчестер Юнайтед придется выдержать серьезную конкуренцию за представителя чемпионата Франции в лице Ньюкасла и Ромы.
Портал Transfermarkt оценивает Бубакара в 25 млн евро, а что касается Невеша, то его трансферная стоимость в два раза больше — 50 млн евро.
Ранее наставник Вулверхэмптона рассказал, почему его подопечный не хочет продлевать контракт с клубом.