Англия

Расписание еще не окончательное, так как пандемия никуда не ушла.

Очередная волна пандемии COVID-19 внесла существенные беспорядки в расписание матчей английской Премьер-лиги, которая была единственным чемпионатом Европы, который фактически не уходил на рождественско-новогодние каникулы.

Множество матчей по вынужденным причинам были перенесены, а поскольку каждый новы день продолжает встречать нас новыми случаями заболеваний среди футболистов и членов тренерских штабов различных клубов, то даже свежие правки календаря, которые внесли организаторы турнира, не носят окончательный характер.

Среди матчей, который получили новые даты для проведения, были следующие встречи:

17-й тур. Бернли — Уотфорд. Новая дата — 18 января, 21:30.

24-й тур. Брайтон — Челси. Новая дата — 18 января, 22:00.

17-й тур. Лестер — Тоттенхэм. Новая дата — 19 января, 21:30.

17-й тур. Брентфорд — Манчестер Юнайтед. Новая дата — 19 января, 22:00.

Также, перенос коснулся матча Арсенал — Бернли, который был сдвинут с 22 января на 23 января, 14:00, из-за участия "канониров" в полуфинальном матче Кубка Английской лиги против Ливерпуля 20 января.

Во всех случаях указано киевское время.

О возможных изменения расписания английской Премьер-лиги Football.ua будет оперативно извещать своих читателей.