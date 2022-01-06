Англия

Юный нападающий, вероятно, отправится за игровой практикой в Чемпионшип.

Нападающий и воспитанник Арсенала Фоларин Балогун, являющийся лучшим бомбардиром команды U-23 и текущего сезона Премьер-лиги 2 в целом (13 голов в 11 матчах), уже этой зимой может отправиться за игровой практикой во взрослом футболе — в Чемпионшип.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 20-летний англичанин, родившийся в США, надеется завершить свой переход на правах аренды в Мидлсбро на следующей неделе.

Клубы обсуждают последние детали сделки, по итогам которой Балогун будет выступать в Чемпионшипе до конца текущего сезона. Стороны уверены, что вскоре им удастся уладить оставшиеся вопросы.

Отметим, что, помимо выступлений в Премьер-лиге 2 за Арсенал U-23, в нынешнем сезоне Фоларин Балогун также провел два неполных матча за первую команду в рамках АПЛ и еще два — в Кубке английской лиги.