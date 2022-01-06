Англия

Главный тренер "чаек" Грэм Поттер ожидает, что его команда обойдется без серьезных потерь по итогам зимнего трансферного окна.

Тоттенхэм находится в поисках усиления позиции латераля, которая является одной из основополагающих в футболе Антонио Конте, а одним из кандидатов на эту роль СМИ называли крайнего атакующего защитника Брайтона Тарика Лэмпти.

Впрочем, "шпоры" пока не делали никаких официальных предложений "чайкам" по 21-летнему англичанину, что подтвердил наставник команды Грэм Поттер.

"Слухи касательно Тоттенхэма и Лэмпти? Я ожидаю, что к концу января все наши игроки останутся в клубе. Существует множество предположений и спекуляций, но обсуждать на самом деле нечего", — приводит слова Поттера журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Тарик Лэмпти, восстановившись после травмы подколенного сухожилия, провел 13 поединков во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу.