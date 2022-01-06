Англия

Специалист оценил последние подписания "ирисок".

Главный тренер Эвертона Рафа Бенитес прокомментировал подписание клубом новых футболистов, в том числе и Виталия Миколенко.

"Если вы проанализируете мои команды, то они агрессивные, двигаются вперед, прессингуют, отбирают мяч высоко. Мы должны не забывать про удержания баланса. Баланс между обороной и атакой – это ключ к тому, чтобы выигрывать. Такой стиль я хочу привить Эвертону покупкой двух молодых. Парни могут идти вперед и атаковать. Я считаю, что это ключ к будущему клуба. Надеюсь, они дадут нам свежесть и улучшат конкуренцию.

Очень сложно создать ментальность победителей, которая позволит нам конкурировать с топ-клубами в будущем. Это и приход молодых игроков, голодных, которые хотят быть в АПЛ, сражаться и отдавать всего себя на поле. Натан Паттерсон и Виталий Миколенко имеют характеристики, которые мы искали. Они любят идти вперед и обеспечивать кроссами игроков в атаке.

Не хочу лишний раз давить на них. Они молоды и нуждаются в том, чтобы познакомиться с АПЛ. Но эти футболисты – будущее Эвертона, это точно. Это трансферное окно — сложное для нас. Надеюсь, мы сможем найти лучшие варианты. Мы подписали двух фулбеков, которые могут перекрывать зоны, делать передачи и кроссы. Это вопрос времени. Постепенно мы должны внедрять такие вещи, которые сделают команду и клуб сильнее и лучше", — сказал Бенитес.

Ранее Football.ua собрал самые интересные высказывания британских экспертов и фанатов о трансфере Миколенко в Эвертон.