Англия

Football.ua собрал для вас самые интересные высказывания британских экспертов и не только касательно переезда 22-летнего украинского фулбека на Гудисон Парк.

Виталий Миколенко стал еще одним украинским футболистом, отправившимся покорять топовые европейские чемпионаты. За 22-летнего левого защитника сборной Украины Эвертон заплатил киевскому Динамо примерно 23,5 миллионов евро, а сам футболист подписал с клубом из английской Премьер-лиги долгосрочный контракт до лета 2026 года.

Несомненно, переезд в таком раннем возрасте в лучший футбольный чемпионат мира — это всегда риск, но у Миколенко будет множество шансов доказать свой профессионализм и высокий класс, особенно под руководством такого опытного специалиста, как Рафаэль Бенитес (а возможно, учитывая результаты "ирисок", даже при другом наставнике).

Эвертон уже успел представить Виталия перед собственными болельщиками в преддверии матча АПЛ против Брайтона. Публика тепло встретила стесняющего украинца, но, как обычно бывает, болельщики в социальных сетях более скептичны и резки в своих высказываниях, чем вживую. Предлагаем вам взглянуть на то, как отреагировали британские болельщики и футбольные журналисты на переход Миколенко в Эвертон.

Реакция журналистов

Журналист CBS и BBC Radio 5 Live Гиллем Балаге с перспективой смотрит не только на трансфер Виталия Миколенко в Эвертон, но и правого защитника Натан Паттерсона из шотландского Рейнджерс.

"Натан Паттерсон и Виталий Миколенко. Это две большие инвестиции в проект Эвертона, на что указывают две вещи: 1) команде не хватает класса; 2) совет директоров доверяет Бенитезу исправить сложившуюся ситуацию.

Недальновидные люди, которые называют себя болельщиками Эвертона, кажется, злорадствуют после каждого поражения. Я никогда не понимал этой реакции", — написал Гиллем Балаге в своем Twitter.

Журналист, автор новостей на Sky Sports и клубный инсайдер Алан Майерс положительно отреагировал на первое интервью Миколенко в качестве игрока Эвертона.

"Миколенко говорит правильные вещи. Надеюсь, он хорошо впишется в схему игры. Ожидаю от Бенитеза новой информации касательно подписания новых футболистов", - отреагировал Майерс в своем Twitter.

Автор ресурса Liverpool Echo Кристофер Бисли не высказывал собственного мнения касательно перехода Виталия Миколенко в стан "ирисок", а просто решил познакомить британских фанатов с некоторыми достижениями украинца в период его выступлений за киевское Динамо и сборную Украины.

"Миколенко, который в последние годы произвел впечатление как на клубном, так и на международном уровне, стал первым игроком Эвертона в январское трансферное окно.

Ведущий левый защитник сборной Украины Миколенко провел 21 матч за свою сборную и был ключевым игроком команды, которая вышла в четвертьфинал Евро-2020.

Он регулярно участвовал в двух последних кампаниях Динамо в Лиге чемпионов и сыграл важную роль в победе своей команды в чемпионате страны в сезоне-2020/21. Также он выиграл два Кубка Украины с Динамо", — написал Бисли в своей колонке на сайте Liverpool Echo.

Автор The Athletic и инсайдер Эвертона Патрик Бойленд считает, что подписание Миколенко — это хорошее решение для Эвертона с точки зрения бизнеса, однако не исключает, что клуб нуждается в усилении других позиций.

"Решительное и раннее бизнес-решение от Эвертона. Миколенко добавит команде опций в качестве фулбека. Ему всего 22 — лучшие годы еще впереди. Работа должна быть проделала и на других позициях, но это хорошее начало", — написал Бойленд в своем Twiiter.

Футбольный журналист The Independent Эмануэль Рошу коротко поприветствовал Миколенко на Гудисон Парк.

"Новичок Эвертона уже дома", — написал румынский журналист в Twitter под фото Миколенко и его девушки, находящихся на матче Эвертона против Брайтона на Гудисон Парк.

А вот журналист и футбольный автор Ричард Бакстон решил немного подшутить над Хамесом Родригесом, номер которого достался Миколенко.

"Миколенко будет выступать под 19-м номером в Эвертоном, под которым совсем недавно играл некий Хамес Родригес", — написал Бакстон в своем Twitter.

СММ из Squawka также добавили немного юмора в свою публикацию, которая касалась презентации Виталия Миколенко на Гудисон Парк.

"Эвертон презентовал Миколенко на Гудисон Парк перед матчем против Брайтона. Спустя 21 минуту новичок "ирисок" наблюдал, как его команда уступает сопернику со счетом 0:2".

Комментатор ESPN и Sky Sports Роб Палмер решил поделиться своими впечатлениями от игры Виталия Миколенко. Эксперт сравнил 22-летнего украинца с Эндю Робертсоном, который защищает цвета Ливерпуля.

"Динамичный, дальновидный, захватывающий, резкий, современный защитник. У него много общего с Робертсоном. Но ему 22 года, он переехал в новую для себя страну и чемпионат. Также есть языковой барьер. Как и в случае с Робертсоном, не нужно спешить и необходимо дать ему время на адаптацию", - написал Палмер.

Реакция фанатов

"Он выглядит самым счастливым футболистом, которого я когда-либо видел, который присоединился к нашей команде".

"Виталию Миколенко нельзя позволять тренироваться с нами, потому что он действительно травматичный игрок. Пусть он снимает дома видео с упражнениями, а потом просто появляется в дни матчей. Зная, как нам невероятно везет, как только Динь будет продан, Миколенко вылетит на десять недель".

"Спасибо за Миколенко и переговоры с Паттерсоном, но тебе пора уходить".

"Виталий Миколенко уже здесь и Натан Паттерсон не далеко от него. Приятный позитив в ужасный для клуба день [сообщение писалось в день матча с Брайтоном — прим.]. Нам нужно как можно скорее интегрировать эту пару прямиком в первой команде. Мы не можем повторить сегодняшнюю беспорядочную и сбивающую с толку игру в стартовом составе".

Гнев болельщиков касательно игры и результатов Эвертона трудно описать словами, но пока этот гнев в целом обходит футболиста нашей сборной.

"Есть ли у Миколенко знакомые киллеры?"

"Не могу дождаться, когда через несколько недель Паттерсон будет играть на левом фланге обороны, а Миколенко — на правом".

"Миколенко и Паттерсон какое-то время находились на радаре Эвертона. "Ириски" хотели подписать обоих еще до того, как в команду пришел Бенитес".

"Я уверен, что Паттерсон и Миколенко будут отличными подписаниями, но только при другом тренере. При Рафаэле трудно радоваться даже тогда, когда мы кого-то подписываем".