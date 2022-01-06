Английский клуб усилился бразильским защитником.
Самир в составе Удинезе, Getty Images
06 января 2022, 21:54
Центральный защитник Удинезе Самир Сантос перешел в Уотфорд, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 27-летиним бразильским центрбеком подписан до лета 2025 года.
Отметим, что в текущем сезоне на счету бразильца 18 матчей за Удинезе в Серии А, в которых он получил пять желтых карточек.
Ранее Самир выступал в Бразилии за Фламенго и в чемпионате Италии за Верону. Также на его счету 11 матчей за молодежную сборную Бразилии.
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