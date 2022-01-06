Англия

Английский клуб усилился бразильским защитником.

Центральный защитник Удинезе Самир Сантос перешел в Уотфорд, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 27-летиним бразильским центрбеком подписан до лета 2025 года.

Отметим, что в текущем сезоне на счету бразильца 18 матчей за Удинезе в Серии А, в которых он получил пять желтых карточек.

Ранее Самир выступал в Бразилии за Фламенго и в чемпионате Италии за Верону. Также на его счету 11 матчей за молодежную сборную Бразилии.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.