Англия

Наставник Эвертон рассказал о процессе адаптации молодых футболистов.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Эвертон в гостях встретится с Халл Сити.

Главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес высказался о предстоящем поединке, в том числе затронув возможную ротацию в составе.

Специалист отметил, что новички команды Нейтан Паттерсон и Виталий Миколенко могут выйти в старте на предстоящий матч.

"Они могут начать матч в стартовом составе. Возможно вдвоем, возможно кто-то из них. Нам нужно оценить их форму, ведь они две недели не тренировались.

Мы хорошо знаем их потенциал, у них большое будущее. Посмотрим, нам предстоит еще одна тренировка и мы оценим их состояние", — приводит слова наставника Liverpool Echo.

Напомним, матч Халл Сити — Эвертон состоится в субботу, 8 января в 19:30.

Ранее Бенитес оценил важность подписания Миколенко.