Англия

Футболист Тоттенхэма получил мышечное повреждение.

Полузащитник Тоттенхэма Сон Хын Мин получил повреждение в матче Кубка английской лиги против Челси и не поможет своей команде в ближайших матчах.

Об этом сообщил главный тренер команды в интервью Sky Sports. По словам менеджера, у корейского футболиста мышечное перенапряжение.

Таким образом, Сон не сыграет против Челси в ответном матче Кубка английской лиги, также против "пенсионеров" в рамках чемпионата Англии, а также пропустит игру против Арсенала.

В текущем сезоне Сох Хын Мин сыграл 25 поединков за "шпор" во всех турнирах, в которых отличился девятью забитыми мячами, а также отдал пять голевых передач.

Ранее корейский хавбек вошел в список претендентов на лучшего игрока месяца в АПЛ.